Xela Arias, coma cabalos

O protagonismo de Xela Arias, e, por tanto, da poesía galega, neste Día das Letras de 2021 que celebramos hoxe, adquire inevitablemente un carácter transgresor. Benvido sexa. Como dicía Xela, necesitamos que a poesía saia á rúa. Necesitamos que estea pendurada das paredes.

A figura de Xela Arias está a ser revisitada durante estes meses e iso implica un gozoso redescubrimento. Se a poesía non é o territorio aberto que debería ser, se, como ela dicía, a poesía galega parece en ocasións un exercicio de francotiradores, nada máis certo que a necesidade de volver aos escritores visionarios. Ela foi unha visionaria. Dramaticamente. Profundamente.

Xela Arias inscríbese no territorio da poesía de forma arriscada, sen medo ás palabras nin á herdanza de Rimbaud, que espertou a súa personalidade estética, poeta das marxes onde a miúdo se atopa a verdade, en conexión coa fiereza dos límites. Ese lugar no que se poden soltar os cabalos dos soños para trotar sobre o asfalto.

Agora, celebrada de novo, Xela Arias interróganos sobre todo o que non chegou a escribir, pola súa temperá morte. Hai nela, nesta celebración de maio, o sentimento doloroso da súa ausencia inevitable, a crenza de que nos deixou sen versos imprescindibles para sobrevivir. Temos a percepción dun fulgor apagado no instante máis fermoso, aquela fosforescencia, como quizais diría Lupe Gómez, de ‘Intempériome’.

Nesta descuberta, Xela Arias aparece como pioneira da nova poesía, como adiantada dun tempo que bebe de vangardas poderosas e trae á nosa lingua unha nova forma de dicir versos, de articular os ósos do poema. Asistimos a unha revolución de palabras, a un rupturismo creador que terminaría desembocando na máis grande xeración de poetas, sobre todo as poetas, que fan da poesía galega, neste mesmo instante, unha das máis extraordinarias que coñezo. O gran valor de Xela Arias está na reinvención da linguaxe, pero tamén na liberación da palabra que entraba en contacto violento coa atmosfera convencional, que estalaba en imaxes e músicas, en novas cores, nunha visión total da arte.

Poeta do amor e a morte, poeta do corpóreo, rebeldía labrada desde a adolescencia, descriptora do caos que cremos inxenuamente orde das esferas e os elementos, surrealista se era necesario, Xela Arias é un incendio literario en cada un dos seus versos, latexa nela, coma unha flor escura, o intento de fuxida permanente, a fuga da realidade a lombos dos cabalos, o animal simbólico da liberdade na súa poesía: “cabalos desbocados / eran cabalos desbocados pola Praia / cabalos/ desbocados/ polas praias/ da cidade”.

Esta celebración de Xela Arias tráenos o ímpeto de todos os cabalos. O galope sobre o asfalto, ese afastarse do que nos destrúe. E do amor que nos fere dos amantes escualos. Afastarse de todo é perderse na noite, saír ao fin á intemperie, afastarse das habitacións pechadas da historia.

Xunto a todo iso, xunto á vangarda creadora que trouxo toda unha xeración de poetas, non podemos esquecer a Xela Arias como docente, como tradutora. Como tradutora de ‘Dublineses’! Creo que non podo pedir máis.