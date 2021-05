Xela Arias e Pardo Bazán

A Academia Galega acordou dedicar o ano 2021 á poeta Xela Arias. Mais, sen pretendelo, é tamén o ano de Emilia Pardo Bazán porque o pasado mércores, día 12 de maio, cumpríronse cen anos do seu pasamento. En todos aqueles lugares vinculados á vida de Pardo Bazán, nomeadamente en Madrid, A Coruña ou Sanxenxo, onde pasou os veráns da súa infancia e mocidade, no pazo familiar da Torre de Miraflores, estanse a organizar actos que amosan o agarimo por unha das grandes figuras literarias de Galicia.

Tanto Xela como Emilia foron dúas mulleres urbanitas, situadas cronoloxicamente a cabalo entre dous séculos. Dona Emilia naceu na Coruña en 1851 e finou en Madrid no ano 1921. Foi unha muller adiantada ao seu tempo, mal comprendida e criticada por unha sociedade que non aturaba de boa gana que unha muller rebordara en talento a moitos dos grandes escritores coetáneos, nin compartise con eles un asento na Real Academia Española.

Xela Arias naceu en Sarria (Lugo) en 1962, aínda que viviu en Vigo boa parte da súa vida, cidade na que finou no 2003. Foi unha escritora innovadora e transgresora que deixou unha fonda pegada na literatura galega, malia non poder desenvolver unha obra literaria longa pola súa morte prematura. Se Deus lle tivera dado máis anos de vida, podería ter ocupado unha cadeira na Real Academia Galega, porque cambiaran os tempos e daba o perfil.

As dúas amaron as linguas como vehículo de comunicación e coñecemento. Xela como tradutora de obras literarias escritas en varias linguas europeas e dona Emilia como lectora políglota que introduciu na literatura española as últimas tendencias dos movementos literarios europeos. Emilia e Xela son a prosa e o verso dun ano que ten, abofé, nome de muller.