Xirará á esquerda Colombia?

Ollada desde o exterior para moita xente Colombia é exemplo de droga, paramilitares, guerrilla, violencia da policía e o exército (os falsos positivos).... Aquelas persoas máis informadas sumaríanlle: unha enorme biodiversidade e grandes riqueza minerais, a desigualdade social, e unha estreita relación e un papel subordinado co imperialismo hexemónico (hai no país bases USA e lazos privilexiados coa OTAN). A inxustiza social foi respondida historicamente a través de masivas loitas populares, que perderon parte da súa eficacia porque as clases dominantes utilizaron no seu beneficio a diversidade étnica e cultural (segundo algúns analistas). Mais semella que xa non é así, a esquerda representada por Gustavo Petro foi quen de tecer complicidade na diversidade, porque todos estes segmentos teñen en común a explotación, a opresión, a falta de futuro...

Nesta acumulación de forzas sen dúbida axudaron moito as fortes mobilizacións do ano pasado en oposición a unha reforma fiscal que afectaba os ingresos das clases medias e baixa, e o rexeitamento da iniciativa que privatizaba aínda máis a sanidade. Medidas que o presidente Iván Duque viuse forzado a retirar, mais isto non freou as protestas que se mantiveron no tempo, aínda que con menor intensidade. Estas dirixíronse nesta segunda parte contra un governo que hipoteca o futuro das clases populares, especialmente da mocidade, e ademais quere rematar coa represión que, en xuño do ano pasado sumaba unhas 65 persoas mortas, máis de 800 feridas, máis 1.600 detidas, e oito departamentos militarizados.

Agora ben, non se debe obviar que esta loita das clases populares non é algo conxuntural, xa que ven precedida polo paro agrario de 2013, as folgas de estudantes de 2011 e 2018, e o gran paro nacional de novembro de 2019. Ademais as actuais son protestas que abanean tanto as grandes cidades como os medianos e pequenos municipios. Ao que cómpre engadir que se trata dun movemento reivindicativo que uniu á clase traballadora, campesiños, estudantado, indíxenas, feminismo, ecoloxismo... ou sexa, ten un carácter transversal.

Polo tanto, era lóxico que o presidente Duque contaba a aquela altura con só un 18% de respaldo social, segundo as enquisas, mentres que o opositor Gustavo Petro gañaba terreo. Esta tendencia a prol do cambio colleu pulo no que vai de 2022, tal como o demostraron as primarias realizadas o pasado mes de maio nas que Petro acadou un 40% de respaldo. Ficando por riba de Rodolfo Hernández cun 28% e Federico Gutiérrez cun 24%, que representan as dúas alternativas coas que as clases dominantes buscan manter o control das institucións, revertendo a evolución negativa nas expectativas electorais.

As enquisas destes días, previos ás eleccións do 19 de xuño, indican un empate técnico entre a esquerda de Petro e a dereita do multimillonario Hernández (un xeito de populismo trumpista). A incógnita deste último, que conta con moito apoio mediático e dun aparato de poder consolidado, é até que punto manterá as estratexias económicas, laborais e sociais do uribismo, ou sexa da estrema dereita, e dado a tensión existente abre espazos para reducir o conflito coa guerrilla, indíxenas, afros, etc, e recupera a normalidade no comercio exterior e no tema migratorio ca veciña Venezuela.

Non se debe restar fortaleza ao movemento a prol dun cambio, e polo tanto que Petro gañe as eleccións, xa que conta cun enorme respaldo social, especialmente entre a mocidade. O seu triunfo de Petro, ademais dos efectos positivos para Colombia, reforzaría a soberanía de América Latina, reducindo o papel imperial de Estados Unidos e a UE; e así poder avanzar nun reparto máis xusto da riqueza producida. Lembremos que polo seu PIB e povoación Colombia é o cuarto país en importancia na América Latina, despois de Brasil, México e Arxentina.

https://obloguedemera.wordpress.com/