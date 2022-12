Y ahora la malversación

EN España la osadía campa a sus anchas. No hay más que ver a nuestro presidente, en medio de las celebraciones del día de la Constitución, abriéndose a reformar el delito de malversación y escuchar las exigencias de ERC al respecto. Los españoles sabemos bien qué desean en la formación nacionalista catalana, que no es otra cosa que rebajar las penas y rehabilitar para la política a sus líderes radicales. También blindarse ante futuras acciones secesionistas; estando cada vez más cerca de lograrlo gracias a los cambios legislativos relacionados con la sedición, y ahora con la malversación.

Por su parte, Pedro Sánchez nos va mentalizando poco a poco, pues necesita el apoyo de catalanes y vascos para perpetuarse en el poder. Además, como se acercan períodos electorales, ha de hacerlo rápido, a ver si así nos olvidamos de sus desvaríos y despropósitos, y es capaz de comprarnos con promesas y aguinaldos, aunque sean pan para hoy y hambre para mañana. No se sabe cómo reaccionarán los ciudadanos ante este nuevo guiño al nacionalismo catalán; pero esta vez afecta a la lucha contra la corrupción y el desfalco, y a los bolsillos de todos nosotros.

Que se rebajen o modifiquen las penas a quienes malversan con nuestro erario constituye una tomadura de pelo para los españoles que pagan sus impuestos. Se supone que ni los partidos de la oposición ni las socias moradas del Gobierno apoyarán la propuesta ‘sanchista’. También esperamos que los barones y los socialistas con sentido común se opongan a la modificación del delito, pese a correr el riesgo de ser expulsados del PSOE, como ha sucedido con Joaquín Leguina por hablar alto y claro.

En el caso de Podemos, no entendemos su incoherencia. Se opone con atino a la reforma del delito de malversación, pero critica a la justicia argentina, precisamente, por haber condenado a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción y administración fraudulenta. La expresidenta puede recurrir la sentencia, y el tiempo ratificará o no su culpabilidad. Pero es una osadía por parte de ciertas políticas españolas cuestionar la justicia argentina. Con todo, la formación morada nos tiene acostumbrados a sus reiteradas ofensas a la judicatura cuando las sentencias no son de su agrado o afectan a sus amigos. Todo muy profesional y desinteresado, claro.

En resumen: en el seno del Ejecutivo se formulan leyes deficientes que causan desprotección a la ciudadanía; se reforman otras que despenalizan comportamientos ilícitos; se critica de forma partidista la aplicación de la legislación dentro y fuera de España; y se intenta politizar el sistema judicial. Así las cosas, sólo queda, o bien resignarse y renunciar al Estado de Derecho, o penalizar en las urnas a quienes se empeñan en desacreditarlo. Los ciudadanos tendrán la última palabra.