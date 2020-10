TRAS la moción de censura, que, al parecer, devolvió a Casado a una dimensión nueva, trazada con energía sorprendente en sede parlamentaria, y que marca por lo visto una separación absoluta entre el antes y el ahora, o entre el presente y el futuro, el personal se pregunta ahora qué, y también qué hay de lo mío. O sea, de lo nuestro. Qué hay de la reconstrucción de los acuerdos y de la moderación de todos, si es que interesa, porque a lo mejor lo que mola es el enfrentamiento y la discusión, para marcar territorio, para dejar claro cuál es nuestro club. Vivimos un momento de palabras gruesas y discursos pobres, lo cual que se agradece la movida, pero ahora los editorialistas y columnistas dicen que hay que pasar de las palabras a los hechos, que es siempre lo más difícil. Siendo importantes las palabras, o sea.

La crisis del coronavirus lo envenena todo, porque no está sujeta a los ritmos de la política, ni a sus cadencias, sino que va por libre, claro es, y no responde a argumentarios ni resiste muchas frases de diseño, de esas que hoy forman la filosofía urgente de la política descremada de media tarde. La crisis se salta el contexto y los medidores de audiencia, ya te digo, y por eso nos parece un monstruo indomable, que no atiende a razones, que no se pliega a los juegos de los hombres, incluyendo el poder y sus circunstancias.

De ahí el trastoque, de ahí la estupefacción. No obstante, está la ciencia, que parece que hemos descubierto de pronto. Nunca vi tantos epidemiólogos en televisión. Nunca vi tanta alabanza de la investigación, tanto apego catódico al conocimiento. Justo en una época en la que hay líderes que abominan de la inteligencia, que les parece el diablo, y que prefieren al personal nadando en la ignorancia y en la telerrealidad.

Y ahora qué, queridos. Porque llevamos demasiado tiempo tirando de todas las cuerdas, estirando los argumentos que parecen aquel chicle de la infancia, que se volvía contra la cara como un latigazo. Cuando pensábamos que había llegado el momento de las generaciones más preparadas, resulta que aparecieron unos cuantos adalides de la superficialidad y la realidad aprendida en dos tardes, eso en todo el mundo, creyendo que vale más la autoridad y el pragmatismo facilón o ‘fake’ de por mis huevos, con perdón, que la reflexión tranquila, el aprecio por los matices y los detalles, olvidado que las verdades absolutas tienen poco que ver con la vida. Suelen ser parte de la propaganda, que engancha al principio, pero luego aburre.

Ahí tenéis a Trump, que se ha tenido que moderar cuando le enseñaron las encuestas. Entre los ‘spin doctors’ de lo mediático y el afán de utilizar técnicas televisivas y letanías tuiteras de medio pelo estamos agotando a la gente. Todo tiene un límite. Quizás haya sido una mala temporada, pero, en medio de esta crisis brutal con la que casi nadie sabe qué hacer de verdad, porque el virus no atiende argumentarios, es posible que haya llegado la hora de apagar este ruido ensordecedor. Hay que aprender a no entrar en un juego que sólo nos proporciona infelicidad. Es decir, lo contrario de lo que la política debe procurar a sus ciudadanos. Demasiada dureza ahí fuera como para atender a batallas en las que siempre ganan otros.