...Y Biden llamó a Sánchez

AL fin, el presidente americano cogió el teléfono y llamó a Pedro Sánchez. Era obligado: el gobierno español ponía a disposición de la alianza occidental un centro de refugiados en Torrejón para acoger a los afganos rescatados del horror talibán y desde allí distribuirlos a los países dispuestos a aceptarlos; por otra parte, se han convertido en aeropuertos de acogida las bases de utilización conjunta hispano-estadounidense de Morón y Rota, que tuvieron un papel militar y logístico fundamental en las operaciones de Estados Unidos en la guerra del Golfo, Irak y Afganistán.

Joe Biden ha mantenido una conversación de casi media hora con Pedro Sánchez, ya de regreso en Madrid, para agradecerle su colaboración y, según Moncloa, cambiar impresiones sobre la crisis afgana y la situación que se plantea en la lucha contra el terrorismo islamista.

Es una gran noticia que Biden haya tenido a bien llamar al presidente español, y se comprende el triunfalismo del entorno de Pedro Sánchez, pero no se puede dejar de lado que en los siete meses que Biden lleva en la Casa Blanca no ha hecho un solo gesto de respeto hacia el presidente español, aunque sí a la práctica totalidad de sus colegas europeos; y que el único encuentro mantenido duró menos de un minuto, en un pasillo y sin que Biden mirara a la cara a Pedro Sánchez, toda una demostración de que la España de Pedro Sánchez le trae al pairo. No le interesa. Ha habido desplantes de presidentes americanos a españoles, aunque ninguno tan humillante como el de Bruselas.

Si ahora Biden quería hablar con Sánchez no era por conocer su opinión sino por agradecerle que España estaba al quite cuando había que demostrar capacidad de organización en el menor plazo de tiempo posible. Desde presidencia se asegura que Sánchez, desde Lanzarote, tomaba todas las decisiones sobre de Afganistán; el ministro Albares hablaba con el presidente varias veces al día. Seguro. Pero cuidado con insistir en que era Sánchez el que, como siempre, decidía. En esta crisis tres personas dieron la talla: Margarita Robles, Manuel Albares y el embajador Ferrán.