Y entonces Messi habló

CÓMO estará el patio de la post/post Modernidad, que llevamos ya cosa de un mes con lo Messi. Está bien, por distraerse, pero por favor, o sea. Messi es un jugadorazo y tal, sin duda alguna, pero pongamos al fútbol en su sitio, como ponemos el resto de las cosas. Sin embargo, el silencio del argentino se convirtió en el gran tema, en el gran asunto, siquiera por aniquilar la tortura cotidiana de la pandemia. Aquel burofax al que dedicamos aquí una columna se convirtió en una pieza codiciada, en un documento para la posteridad, en un icono administrativo. Irse por burofax no mola, pero Messi llevaba tiempo incómodo, insatisfecho, diciendo que se iba, o eso contó ayer.

Messi, después de muchos días mudo, salvo para los próximos, familiares y amigos, y tras la llegada de su padre, que en las pantallas iba de un lado a otro también bastante mudo, aunque no tanto, intentando atar cabos, aclarar el embrollo, ver las posibles salidas del laberinto, lo que fuera, habló por fin ayer y fue casi como si hablara Dios sobre la faz de la tierra. Su verbo largamente esperado se hizo plató y micrófono, con moderación y buen tono, es cierto, creo que vistiendo sandalias playeras o así, sin esa gestualidad de lo serio, sin toque de divinidad, sino más bien equipado de sport, ‘no logo’, sin etiquetas, sin etiqueta, aún con el verano prendido en la piel.

Me gustó ver a Messi tan terrenal, lejos de esas poses de los fichajes, esa elegancia imprevisible de las cláusulas, esas corbatas que confieren empaque, y las plumas estilográficas que brillan con los números. Me acuerdo de las americanas de Messi en algún balón de oro que otro, pero esta vez su comparecencia fue fieramente humana. Puede que Messi se haya equivocado o no, puede que tenga razón o no, puede que la tengan todos, o ninguno, pero qué importa eso, dirá el culé, si al fin se queda. Creo que fue Piqué el que inventó esa frase, al menos en las redes: “se queda”. Muchos esperaban escucharlo, como quien espera un alivio rápido para el dolor de cabeza. No podía ser que, en medio de tanto desastre, en medio del feroz oleaje de este tiempo, viniera Messi a dejar huérfana a tanta gente, al propio fútbol, a La Liga, y qué se yo a cuántos más. Algo escuché ayer sobre eso: hasta sus hijos se extrañaban, cómo era posible, cómo podía ser que hubiera que cambiar la vida de repente, cómo todo aquello que había sigo hermoso de pronto se torcía. Y así la épica galopaba en la tarde.

Messi habló después de tanto silencio, después de una larga ausencia y un burofax, y en las pantallas sus palabras se prolongaron hasta la noche, y su eco durará todavía varios días, o varios meses. Nadie sabe el alcance. Messi habló con disgusto, no dijo cosas bonitas del proyecto, pero, tras el episodio del burofax, recogió velas y afirmó que nunca iría a juicio contra el club que ama y que le dio todo. Alguien escribirá un día que pasó de verdad en estos días que los azulgranas vivieron peligrosamente. O quizás no lo escriba nadie. Quizás todo permanezca en ese silencio prolongado, que ayer, como respondiendo a una indicación paterna, llevó a Messi a decir me quedo, aunque sea un rato. Parece que la partida de ajedrez con el astro argentino ha terminado. El mate sigue siendo una bebida.