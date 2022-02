Y la guerra llegó

UNA guerra siempre es una catástrofe, un regreso a la Prehistoria. Europa no es lugar para guerras. Lo fue, y mucho. Y de ello aprendió el dolor. No se concibe una guerra en suelo europeo en el siglo XXI. No debería concebirse en ningún lugar. Pero Europa se creó para olvidar las tragedias. Para enterrarlas. Para construir un lugar fuerte, pero cuya fuerza fuera la libertad. Por eso merece la pena. Por eso defender la democracia es defender la vida.

Tras la pandemia (aún en ella, me temo), mientras el planeta lidia con graves desigualdades y con la gran amenaza climática, de pronto la guerra llega a las mismas puertas de Europa. Los ciudadanos tenemos muchos motivos para el escepticismo: también para la ira. Somos los ciudadanos los que podemos cambiar las cosas. Hay un fracaso colectivo, sin duda, un debilitamiento de las sociedades contemporáneas, un enflaquecimiento de las democracias, acosadas en no pocas ocasiones incluso desde dentro. Ha crecido como crece una mala hierba el pensamiento simplista y maniqueo.

Me pregunto si nos ha debilitado el abuso de las posibilidades que ofrece la tecnología. No sólo por los asuntos derivados de la ciberseguridad de los países, uno de los grandes temas de este tiempo, sino por el cambio radical que implica en nuestra relación con el mundo. ¿Debilitan las redes sociales nuestra compresión de la realidad? ¿Complican, paradójicamente, el contacto social? ¿Crean un mundo ilusorio, a veces feroz, que nos aparta de lo tangible, de lo observable, de la realidad real? ¿Estamos presos de un exceso de individualismo que demanda cándidamente recompensas inmediatas, que pueriliza nuestros análisis, que los reduce estúpidamente a la lucha de contrarios, beneficiosa siempre para quien busque la debilidad?

La guerra, negada por muchos sólo horas antes, ha llegado. Pero Europa no es lugar para guerras, no puede serlo. Porque lo fue, y mucho. Una sociedad avanzada no puede estar en eso. La guerra es el pasado. Y, sin embargo, el pasado a veces quiere abrirse camino, insiste en regresar de alguna forma.

Esta fue una guerra anunciada, no sólo intuida, sino más bien verbalizada. Venía amasándose, sí, pero muchos insistían en verla como un ejercicio teórico, como un decorado amenazante. Tras la madrugada del jueves la conclusión es que se ha dibujado el peor de los escenarios posibles, tanto que resulta difícil darle crédito a lo que arrojan las pantallas. Y a su pasmosa velocidad.

Porque sí, también es una guerra que brota en las pantallas. No se sabe por cuánto tiempo, pero ayer, por ejemplo, asistimos a esas imágenes que parecen difíciles de aceptar en estos tiempos, esas imágenes en las que se mezcla la vida normal de unas horas atrás con la catástrofe súbita. Había gente en una calle haciendo fotos con el móvil a los restos de un misil, con cara de incredulidad. Una madre hablaba con La Sexta mientras caminaba en busca del sótano de una escuela, al que había sido llamada para evitar los bombardeos: el primer plano que ofrecía la cámara del móvil, aquella humilde retransmisión, estremecía.

Durante gran parte del día se habló con alarma de las consecuencias económicas del conflicto, siendo Ucrania el granero de Europa y Rusia un gran exportador de energía y materias primas. Sí, todo eso es cierto. Pero los seres humanos, primero.