Y la vacuna llegó

TAL VEZ, cuando pase mucho tiempo, nos acordaremos más del día en que llegaron las vacunas que de la pandemia propiamente dicha. El cerebro, ya saben, es protector y suele priorizar las buenas noticias. Hay una constante preocupación, un tanto surrealista, sobre cómo percibiremos esta cruda travesía del coronavirus en el futuro. Sobre cómo la reflejarán los libros de texto, que es lo que siempre se dice. ¿Nos acordamos mucho de la epidemia de 1918? Creo que no demasiado. Estas cosas, tan terribles en el momento, terminan superadas por la Historia, y sólo cuando regresan, nos percatamos de que no las hemos dejado totalmente atrás. El siglo XX, por otra parte, está tan poblado de tragedias que no extraña que algunas fueran olvidadas, o poco menos. Lo que sorprende es cómo aquellas imágenes de 1918 se parecen a las de ahora. Aunque es muy cierto: ya nada es igual. Afortunadamente.

Ignoro cómo veremos esta pandemia en el futuro. O cómo la verán nuestros hijos. De momento, bastante hacemos con preocuparnos del presente, que es lo único en lo que podemos influir. Lo único que tenemos a mano. Si este año que ya está a punto de terminar (por fin, diremos aliviados) no va a merecer más que un par de líneas en los libros de Historia querrá decir que, de alguna forma, logramos salir de él no demasiado mal. Pero la epidemia está ahí, aunque la vacuna (la de Pfizer y todas las que están en marcha, que son muy numerosas) suponga un cambio radical en el horizonte.

Una vez más, el conocimiento es lo único que puede salvarnos. Sin duda, más que como el Año de la pandemia, quizás 2020 tenga el honor de pasar a la historia como el Año de la Ciencia. No sería mala cosa, en medio de tanta confusión. De momento, resulta esclarecedor el tratamiento que las televisiones (y el resto de medios) han dado al primer día de la vacunación. Tal es el ansia de recuperación, tanta la necesidad de normalidad, que la llegada de las primeras dosis se ha seguido con todo lujo de detalles, necesarios o no. Más allá de la carrera de los laboratorios por ser los primeros, que ese es otro asunto, no cabe duda de que el despliegue informativo que ha provocado la llegada de la vacuna, luchando contra el tiempo, revela el hartazgo de la población, el agotamiento físico y psicológico al que nos ha conducido la pandemia. Nunca pensamos que este sería alguna vez el mejor regalo de Reyes.

Hace apenas un día los engorrosos asuntos del ‘brexit’ habían copado de nuevo los titulares, pero ya están otra vez en retirada. Hay cosas más importantes que el ruido ensordecedor de la política y su manía de imponer relatos más o menos artificiosos. Las televisiones han entrevistado más a los primeros agraciados con la vacuna que a los agraciados con el gordo de la Lotería de Navidad. Se diría que la auténtica lotería era esta. No han sacado cava ni champán, claro, pero ahí estaban, ante los micrófonos, ante las cámaras, con bastante naturalidad y hasta con sorpresa. Gente mayor, en su mayoría, que tanto ha sufrido. Gente que hizo tanto por este país. Alcanzando una fama breve pero hermosa a su avanzada edad, ofreciendo palabras sencillas, con esa normalidad maravillosa que tanta falta nos hace. En todo.