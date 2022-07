¡Y llegamos al 2022!

Después de desear que el 2021 acabase y se llevase con él todo el sufrimiento padecido en un año que las desgracias no parecían tener fin, en el que presenciamos acontecimientos asombrosos como el asalto al Capitolio o la vergonzosa vuelta de los talibanes a Afganistán y en el que el covid seguía provocando dolor y muerte. Con nuestras fuerzas casi al límite, el 19 de septiembre se despertaba el volcán de Cumbre Vieja en la Palma que nos tuvo 85 días con el corazón en vilo y que arrasó cientos de hectáreas dejando a miles de personas sin casas y con un futuro incierto.

El 25 de diciembre se da por finalizada la erupción y creímos que podíamosponer un punto y aparte y pasar página a un año difícil, cargado de dolor y sufrimiento y que sin duda dejó importantes secuelas en todos nosotros.

Y así con esperanza y muchas ganas iniciamos el año 2022, que aquí en Galicia nos regalaba otro año Xacobeo que sin duda generaba expectativas de trabajo, actividad y alegría. Con el covidmás o menos controlado gracias a la vacunación, el 2022 nos parecía que podía ser un buen año pero no sabíamos que otra tragedia de grandes dimensiones nos acechaba.

El 24 de febrero, Putin inicia lo que denomina una operación militar especial en Ucrania, y que no es otra cosa que una invasión y el inicio de una guerra. Contemplamos atónitos como Ucrania es atacada por Rusia y como los ucranianos se ven obligados a abandonar sus casas, sus vidas y a defender su país de un injusto y terrible ataque, porque aunque desde 2014 la situación en Ucrania fuera tensa, los ucranianos no pensaron que Putin fuese capaz de atacarles de la manera que lo está haciendo.

Es cierto que en la actualidad hay muchas guerras activas (Etiopía, Yemen, Siria, Somalia, Congo...) en donde cada día pierden la vida cientos de persona y que provocan hambre y enfermedades, pero la guerra de Ucrania ha provocado en nosotros una gran sensación de vulnerabilidad y si a ello añadimos las consecuencias económicas que está acarreando, el resultado es demoledor. Europa y Estados Unidos tratan de buscar soluciones pero los equilibrios son tan frágiles que deben actuar con prudencia y así nos desayunamos cada día conuna realidad imposible y desesperante.

El ser humano es capaz de los más grandes y maravillosos logros pero también puede ser el más feroz y cruel con sus semejantes por ello, lo que estamos viviendo nos debe hacer reflexionarsobre la fragilidad de nuestras vidas, de nuestros derechos, de nuestro estado de bienestar, de nuestro futuro.

No era mi intención escribir una reflexión pesimista porque el 25 de julio es una ocasión parafestejar pero no he sido capaz de centrar mi aportación a este especial en otro tema.

Para finalizar, quiero agradecer a todas las personas que han ayudado y lo siguen haciendo aportando lo que pueden para asistir a un pueblo que nos necesita y como no, al Correo Gallego por permitirme participar en este especial junto a mujeres maravillosas.

Feliz 25 de julio!