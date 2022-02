UNO de los síntomas indiscutibles de la confusión de este tiempo en que vivimos y morimos reside en cómo el ruido es capaz de acapararlo todo, de borrar cualquier vestigio de normalidad. Nos quieren en la batidora. En la hormigonera. El vértigo se ha convertido en la única forma posible de vivir.

No me extraña que abunde la ansiedad y la depresión. Hay motivos. Pero suelen afectar al ciudadano medio, o al medio ciudadano (para esto quedamos). No tanto a las elites, sino al que sabe que, bajo esa capa de ruido, y bajo los detritus de la política de baja calidad, se esconde una luz personal, doméstica, íntima, una luz mortecina, sí, una vela que se apaga, pero una luz.

No deberíamos dejarnos dominar por todo ese ruido, aunque admito su encanto fatalista. Contamos con las expresiones inadecuadas del poder, con el factor humano (y sobre todo inhumano), con la ambición del ser o no ser. Está escrito. No es nada nuevo. Son las futilidades, en efecto, del pobre ser humano, golpeándose contra el metafórico cristal de las frustraciones sin percibir que, en efecto, hay un cristal. Ya desde la jungla somos dominantes, lo intentamos. El clan, la organización, social. Mandar, mandar. Decidir. Decidir qué y quién. Y la familia, ese lugar definitivamente peligroso.

Mediáticamente, explosiones (o implosiones, insistía alguien en una radio) como la que esta semana afectó a los Populares, en el seno de eso que ya sin ambages se llama la Batalla de Madrid, o la Tormenta perfecta, producen una gran cantidad de material combustible, es como arrimar la cerilla al bidón de gasolina. No tiene sentido sentarse a cantar sobre la ruina, pero la onda expansiva en el interior de las habitaciones propias es menos dañina que el rebumbio mediático, que lo envuelve todo y acelera el vértigo.

Ya estamos acostumbrados a bracear en estas aguas turbulentas. Por extrañas razones, la realidad va de tormenta en tormenta, dentro y fuera, cerca y lejos. Uno se acostumbra a todo. La normalidad está sobrevalorada. Nadie con cierto aire racional, con ganas de detener la gran rueda del mundo, tiene hoy el más mínimo predicamento. La polarización ya no es entre contrarios, sino entre los propios moradores de la casa. El paroxismo de la confrontación y del individualismo, una de las características indudables de esta sociedad.

Sería bueno dejar de entrar al trapo de la política emocional. Se diría que, desde el populismo, esa política ha empezado a contaminarlo todo. El vértigo, la aceleración, la tensión, la angustia. Ese afán por exagerar los liderazgos, como quien enseña un bíceps de gimnasio, me recuerda a los elegidos por los dioses, a los Crisóstomos, piquitos de oro, que decía Joyce. Gente que argumenta sin cesar, en bucle, que hace discursos ante una audiencia que, sin embargo, escucha por debajo el engranaje oxidado.

Todo ese estruendo, ese entrechocar de las cabezas coronadas, ese cortejo de los pretendientes, esas adhesiones inquebrantables, ese lanzamiento de cuchillos, no debería estar en el centro de la vida ciudadana. Allá cada cual con sus espectáculos. Sin duda, toda esa agitación entretiene las horas, ilumina las pantallas (que nos evitan tener que leer un libro más), pero nos alejan de lo que de verdad importa. Nos hemos sentado a ver, a contemplar, y a escribir comentarios y tuits, y, mientras tanto, la casa por barrer.