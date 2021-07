PARA GONZALO CABALLERO, LÍDER DE LOS SOCIALISTAS GALLEGOS, que no pudo evitar salir a la palestra para pedir que no se “criminalice a la juventud gallega” por el aumento de los contagios, es decir, la típica y manida monserga buenista que muchos políticos largan con el objetivo de quedar de guays ante los veinteañeros. Aquí no se está criminalizando a nadie, Caballero, tan solo se están intentando poner medidas para frenar los botellones, que haberlos haylos. A ver si nos aclaramos.