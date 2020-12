Y también un modelo de gestión

GALICIA rexistra nesta segunda onda da pandemia uns datos sensiblemente mellores que a media de España e mesmo da Unión Europea. Segue o mesmo ronsel da primeira, cando afrontou con maior éxito que as demais comunidades os ataques do virus. En calquera caso non é ningún consolo porque o número de afectados e sobre todo o de falecidos é moi elevado. Máis de 1.300 no que vai de ano, superando esta segunda fase á primeira en cifras negativas. Pero aínda que a vacina comece a administrarse dentro dunha semana os expertos consideran que durante varios meses continuaremos baixo a ameaza de contaxios, sometidos a un nivel de risco elevado por varias razóns, entre elas o baixo índice de persoas que a padeceron e porque os territorios que nos rodean -Castela e León, Asturias e Portugal- son zonas de altísima incidencia. Mañá o comité clínico dará a coñecer as pautas de comportamento para as festas, sempre revisables se se modifica a situación. A elas habémonos de ater, non só porque sexan de obrigado cumprimento, que tamén, senón porque ata o momento, e xa levamos tempo suficiente de proba, as medidas postas en marcha deron resultados. Este ano o Nadal ha de ser na intimidade.oInAe