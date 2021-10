Ya es la hora de Europa

ALEMANIA sigue en el menú, más allá de los resultados. Porque en el fondo estamos pensando en Europa. Ya se asume la orfandad transatlántica, con el bloque anglosajón en los mares del sur, y esa indiferencia de Biden, que inmediatamente trata de remediar con una carantoña a Macron para la galería. Macron es joven aún, pero no tonto.

Apuntaló la Unión Europea cuando salían nostálgicos y patriotas de última hora, defensores de purezas locales en un lugar que sólo hallará grandeza en las culturas cruzadas y en el multilateralismo. Macron vio pronto que Trump no entraba al trapo de la lealtad, aunque le gustaban los castillos europeos quizás más que sus altas torres. No había finura. Ni suficiente pensamiento, si es que había alguno. Le hizo unos gestos, pasearon el París de los Campos Elíseos, pero todo se deshizo a la vuelta de dos a tres tuits. Ya dice Koeman: “es lo que hay”. O lo que había.

Ahora, con Biden, la experien-

cia no mejora. Aunque con intenciones más complejas y más finas, al menos eso parecía, y con la vigilancia de los Demócratas más jóvenes, que saben que vendrán después de esta prórroga política del ahora presidente y se les pedirán cuentas, Biden debe ver las orejas al lobo comercial, y no deben ser orejas pequeñas. Una cosa es dejar de ser el líder del mundo mundial y otra perder mercados y oportunidades de negocio. Por eso ha simplificado la acción exterior, ignorando lo que le parece que no va al meollo de la cuestión, aunque quede poco elegante.

Le está pasando a Johnson, cuyo brexit se muestra más nocivo de lo que nunca hubiera pensado. Sabía que con la aberración política se dejaba muchos pelos en la gatera (dicho sea sin ofender), pero el Reino Unido es el Reino Unido y la reina Victoria siempre proveerá, allá donde se encuentre. En cuanto desciendes a los camiones y los lineales de los supermercados empiezan los problemas y baja la hinchazón patriótica. Los países se construyen también con esas cosas. Sobre todo, con esas cosas del comer.

La victoria de Scholz, aunque exigua, le da aire a la socialdemocracia, que no vive en Europa los mejores días. Esta Europa algo empantanada, confusa y perpleja por los vaivenes geopolíticos, ocupada en sus propios problemas transnacionales, disgustada con Biden no se si tanto como con Trump, tiene sin embargo un gran papel en este mundo agitado, dogmático y maniqueo. Es el papel de las viejas democracias, que están siendo atacadas, porque molestan. Es el papel de la libertad y el pensamiento, y si Europa se ata a eso, que es su razón de ser tanto como el mercado, tendrá mucho que decir.

Perder el alma es perder el futuro. Por eso Europa no debe entrar al trapo de la aceleración global, ni de los vértigos que otros marcan. Claro que la economía de la post pandemia es un asunto mayor. Claro que la Europa del post brexit es un asunto mayor. Claro que la Europa a veces estratégicamente ninguneada es un asunto mayor. Claro que hay que vivir con la fragmentación política. Pero el éxito depende de asuntos más profundos. En un tiempo de ideas superficiales, en un tiempo de egos banales, Francia y la nueva Alemania tienen la palabra. Pero no sólo ellos. Ya es la hora de Europa. Tiene que serlo.