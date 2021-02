Ya no quieren ser bomberos

ESTE largo período en el que tan pocas cosas podemos hacer fuera de nuestros hogares, y durante el cual nuestra interacción social se ha visto reducida a la mínima expresión y por vías telemáticas, nos ha llevado a utilizar nuevas tecnologías y redes sociales, además de a estar más atentos a las que utilizan nuestros hijos e hijas. Y lo que vamos descubriendo es digno de reflexión. Por un lado, vemos los casos de jóvenes que se están haciendo famosos a través de YouTube, o de aplicaciones como TikTok. No se puede negar que muestran un sentido del humor que siempre viene bien en momentos tan duros, y que puede ayudar a sobrellevar el día a día y tantas noticias tristes sobre una difícil situación sanitaria y económica que también repercute sobre nuestros pequeños.

Ahora bien, se repiten en TikTok y en YouTube imágenes de jóvenes jugando, bailando, vistiendo los mismos atuendos “de moda”, pero burlándose una y otra vez de abuelos, padres, profesores, hermanos menores o mayores, etc., e incluso mofándose del comedimiento de los niños de antaño, y contrastándolo con la actitud rebelde que supuestamente los caracteriza hoy día. Es decir, la mayoría de las imágenes no aparentan muy aleccionadoras. Se echa en falta que algunos de esos personajes famosos transmitieran algún que otro consejo útil, aunque fuese ocasionalmente; por ejemplo, sobre cómo protegerse de la COVID-19, o cómo aprovechar el tiempo de forma más enriquecedora, etc. Pues nada. Todo lo contrario.

Ante el éxito de algunos de esos nuevos famosos de las redes, son muchos los pequeños que dicen que de mayores quieren ser youtubers; es decir, dedicarse a la que parece estar convirtiéndose en la profesión de moda. Ya no quieren ser policías, ni bomberos, ni médicos, ni profesores. En fin, una pena, sobre todo en los tiempos que corren. Y más de lo mismo ocurre en Instagram, con el agravante de que ahí encontramos a personas incluso de mayor edad, más conocidas, y a la vista de un público más amplio. Me refiero a los y las conocidas influencers, así como a futbolistas, modelos, famosos en general, y un infinito número de personajes anónimos que tampoco están haciendo gran cosa en beneficio de la sociedad.

Se salvan los que recomiendan e incluso ilustran cómo mantenerse en forma y hacer ejercicio en casa. Pero predominan los y las que no hacen nada de nada. Me refiero a esos miles de chicos y chicas que se limitan a colgar unas imágenes que editan con tal esmero que no traslucen ni una peca de sus pieles, convirtiéndose ellos mismos en objetos ridículos, irreales e inútiles. De Facebook ya ni hablamos, pues ahora parece ser que se ha convertido en una red para mayores que no interesa a los más jóvenes. Una lástima, porque ahí, aunque hay de todo, sí se encuentran recomendaciones interesantes incluso para tiempos de pandemia, se denuncian comportamientos incívicos, se anuncian eventos culturales, y hasta se aportan enlaces a recursos orientados tanto al aprendizaje como a la diversión.