Yo ahora soy piedra pequeña

“ASÍ es mi vida... mi vida... piedra como tú... como tú... piedra pequeña como tú...” Este es inicio del poema de León Felipe, magistralmente interpretado por el cantautor Paco Ibañez. Y me hace pensar en que todos nosotros escogemos que piedra ser y la vida nos va dando la oportunidad de irnos esculpiendo, modificando nuestra forma y nuestras funciones, pero siempre siendo piedras al fin y al cabo. ¡Ni más ni menos! ¡Solo piedras!

Y somos todo tipo de piedras: pequeñas, ligeras, porosas, grandes, cortantes, redondas, cuadradas, planas, rugosas, lisas, blancas, negras, marrones, rojas, verdes, pero todos piedras. Algunos son piedras grandes, robustas, firmes y deciden ser pilares para otras más pequeñas, pero con formas que se ajustan a las necesidades concretas que determinan una misión y función necesaria. Otros eligen ser piedras redondas para poder desplazarse con facilidad. Otros piedras de bellos colores y formas para facilitar los sueños y la fantasía. Otros deciden ser piedras cortantes y hieren al más mínimo roce. Otros, piedras porosas y ligeras para que el viento y el agua las muevan sin dificultad. Pero todos piedras. Solo piedras. Estoy seguro de que todos nosotros nos identificamos con algún tipo de piedra y que sabríamos decir a qué tipo pertenecen las personas que conocemos o con las que nos relacionamos.

Y también sé que en diferentes momentos de nuestra vida nos vamos a sentir identificados con distintas piedras. Por qué? Porque no es solo que podemos elegir qué tipo de piedra ser en cada momento, sino que del mismo modo debemos aprovechar las distintas situaciones que la vida nos plantea y las experiencias que vamos teniendo para ir incluso moldeándola cómo sintamos que es mejor para nuestro crecimiento como personas. Tenemos que saber que podemos ser en cada momento la piedra que queramos, porque en realidad todas están dentro de nosotros. Ser piedra pequeña cuando queramos construir algo y convertirnos en los cimientos de nuestra propia existencia. Piedra ligera cuando queramos volar fuera de los confines de los límites que nos auto imponemos consciente o inconscientemente. Piedra cortante y con filo cuando queramos romper las ataduras que nos mantienen amarrados a un presente que ya no nos sirve y del que queremos huir.

Piedra redonda cuando queramos movernos y avanzar pero sin dañar a otros con los que nos cruzamos. Piedra grande y sólida cuando queramos mantener la posición en la que estamos y no permitir que nos muevan contra nuestra voluntad. Piedra porosa cuando deseemos que otros nos influyan y penetren en nuestros pensamientos y emociones. Piedra plana cuando queramos ser el apoyo de alguien para que pueda pisar sin hundirse en la oscuridad de su vida. Piedras infinitas, como lo son las posibilidades que la vida nos ha brindado, aunque por nuestra educación, nuestros complejos, nuestros prejuicios, nuestras dudas, nuestros miedos, no seamos capaces de verlas.

Porque como dice Ernesto, el personaje del pescador en la película El secreto de Ibosim, “la vida es demasiado larga o demasiado corta, según se mire. Siempre se está a tiempo de largar o de arriar las velas... pero cuando te das cuenta, la vida ya ha pasado”. Creedme si os digo que hemos venido a este mundo a ser piedras infinitas, a experimentar tantas opciones como nuestros anhelos, nuestros sentimientos, nuestros sueños, nos llamen a ser. Y pensemos en todas las personas a las que hemos visto pasar por este mundo siendo sólo una piedra, siendo siempre la misma piedra, porque no supo, no “ le dejaron”, no pudo ver que lo único que tenía que hacer era abrir la mano, soltar la que sujetaba y coger otra. No estamos aquí para estar! Estamos aquí para SER. Yo ahora soy piedra pequeña. ¿Y tú?