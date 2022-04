Yo comprendo a Will Smith

TODOS hemos visto la agresión, y lo digo en sentido literal, que el actor norteamericano Will Smith, infligió al showman y presentador de la gala de los Oscar, Chris Rock. Y cuando sucedió pensé “que putada”, porque por un lado sabía que escribir sobre el tema sería meterse en un jardín del que difícilmente saldría bien parado, ya que en la opinión pública y publicada hay disparidad de criterios, y por otro lado no hacerlo sería un acto de cobardía por mi parte. Pero este es el riesgo y el compromiso que debe asumir un articulista de opinión, cuando sucede algo de lo que todo el mundo habla y de lo que todo el mundo tiene una opinión a favor o en contra de los protagonistas del hecho y del hecho mismo. Así que por coherencia, dignidad, honestidad y compromiso adquirido, no me queda más remedio que arriesgarme. Vamos con ello:

La realidad objetiva y objetivable es que vivimos en un mundo hostil y lleno de violencia verbal, física y psicológica por más que nos duela reconocerlo, pero las cifras y las estadísticas no mienten. Niños abusados y maltratados, acoso escolar y ciberacoso, mujeres maltratadas en los hogares, en el trabajo, en la calle, mobbing laboral, secuestros, violaciones, asesinatos, guerras de poder con y sin armas, a nivel local y global... La violencia está presente en nuestras vidas y es un fenómeno transversal en todas las culturas y épocas, en todos los ámbitos, órdenes y estratos socioeconómicos y socioculturales. Y es además consustancial con el propio desarrollo de la vida, vegetal, animal y humana. En el caso de los humanos forma parte de nuestro más antiguo y ancestral cerebro reptiliano, que controla el comportamiento y el pensamiento instintivo, donde la violencia era ejercida primero para la supervivencia y segundo como muestra de poder y dominación. Pero claro, ya no vamos con taparrabos, ni necesitamos cazar para comer, ni defendernos de la tribu vecina; hemos estudiado, creado documentos sobre los Derechos Humanos y bla bla bla... dirán algunos. Pero todo esto es mentira o al menos lo es en parte.

Todos nosotros, humildes homínidos evolucionados que nos autodenominamos “sapiens”y nos creemos muy elevados intelectual y espiritualmente, hemos cometido, cometemos y seguiremos cometiendo actos violentos hasta el día de nuestra muerte, entendiendo por violencia “el uso de la fuerza física o el poder real, o como amenaza contra una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, emocional, privación, mal desarrollo, lesiones o muerte”. Que levante la mano el/ la que pueda decir que jamás ha hecho daño físico, psicológico o emocional a otro ser humano. No veo muchas. Pero además es obvio que hay violencia necesaria y actos violentos buenos y malos.

Ejemplo: En una ocasión reduje violentamente a un tipo que estaba agrediendo a una mujer en la calle. En otra ocasión agarré por el cuello a un taxista indeseable tras percatarme que sujetaba por el brazo dentro del coche a una chica jovencita que no quería seguir charlando con él. Otra vez le di una ligera paliza a dos delincuentes que habían acorralado en un portal a una anciana para robarla. Una noche, y tras repostar combustible en una gasolinera de una carretera de México, arrollé con el coche a dos tipos que me apuntaban con dos pistolas con la clara intención de robarme o secuestrarme... y así tengo treinta anécdotas más. ¿Es violencia? ¡Sí!. ¿Me arrepiento? ¡No!. ¿Volvería a hacerlo? ¡Sí!

Pero también he vivido dos o tres situaciones en las que mi reacción no se correspondía con la agresión y trato de no olvidarlas para no repetirlas. Una vez y tras salir un poco lento en una incorporación a la M30 de Madrid, el coche que iba detrás, se colocó en paralelo a mi ventanilla y el conductor me dijo gritándome como un loco “vasco hijo de puta”, era en la época que en las matrículas se veía la provincia de los vehículos. En ese momento en que oí el insulto, me subió la adrenalina y aunque mi coche era mucho más lento y no podía seguirle, resultó que una curva más adelante había retención y los coches estaban parados. Me bajé, fui hasta su puerta, la abrí, le di un puñetazo y le dije “seguro que la próxima vez te lo piensas antes de agredir verbalmente a alguien que no te ha hecho nada”.

¿Fue violencia por mi parte? ¡Sí!. ¿Me arrepiento? ¡Sí!. ¿Volvería a hacerlo? ¡No! Ya me he vuelto a ver muchas más veces en situaciones similares y he sabido controlar el cerebro reptiliano y mantenerme en calma, he incluso ahora soy capaz de enviar amor mentalmente a esa persona que me agrede insultándome o hablándome mal, porque soy consciente de que tiene que estar viviendo una tormenta interior para actuar así sin causa justificada. Pero han sido años de reflexión, de aprendizaje, de evolución, de desarrollo espiritual, aunque con el reptiliano nunca se puede bajar la guardia.

Will Smith hizo muy mal. No hay razón que justifique pegar a alguien como respuesta a una agresión verbal, pero eso no hace aceptable tampoco bajo ningún concepto infligir daño verbal a nadie. Todos sabemos que las palabras pueden incluso muchas veces ser más dañinas que las agresiones físicas. La palabra puede curar o enfermar, empoderar o destruir a una persona.

Estoy seguro de que el presentador de la gala no tenía ninguna intención de dañar a Jada Pinkket con su broma de la Teniente O’Neil, y que si pudiera retroceder en el tiempo no repetiría la broma, así como estoy seguro de que Will Smith jamás volvería a reaccionar así si pudiera dar marcha atrás. Creo que este incidente debería servirnos para reflexionar sobre todo lo que nos queda por aprender y evolucionar a cada uno de nosotros. Quiero terminar este artículo parafraseando al gran Camilo José Cela, que preguntado por la inteligencia y la bondad del ser humano dijo: “A lo más que podemos aspirar es a hacer el menor daño posible, al menor número de personas posibles, durante el menor tiempo posible”. Tal era el conocimiento que el premio Nobel tenía sobre lo imperfectos que somos. Así que no apruebo lo que hizo Will Smith pero lo comprendo. Juzguemos menos a los demás, y ocupémonos de ser un poco mejores nosotros cada día.