Yo me bajo aquí

Y es que en los últimos meses no han sido pocas las veces que se me ha venido a la cabeza la célebre viñeta de Quino en la que una sulfurada Mafalda gritaba eso de “que paren el mundo, que me quiero bajar”... Una pandemia con solución incierta, una nueva normalidad que parece dispuesta a acabar con nuestras costumbres más preciadas y ahora una crisis económica que retumba como un déjà vu en nuestras mentes “sobreinformadas”.

Quién no se querría bajar... El horizonte aterroriza y más si, por otra parte, es prácticamente imposible evadirse de él, los presagios fatalistas están en todas partes y en horario ininterrumpido a pesar de que realmente no nos aportan nada nuevo, solo hundirnos en esa nube negra de desesperanza y miedo. La información es necesaria, el continuo bombardeo de negatividad en absoluto.

Los datos están ahí, no pretendo frivolizar ni cerrar los ojos ante ellos, la crisis económica previsiblemente vendrá si es que no está aquí ya, y eso debe ayudarnos a estar alerta, a preparar nuestras empresas para detectar las nuevas oportunidades que traerán todos estos cambios y a planificar nuestras acciones sabiendo que el futuro puede no ser precisamente favorable, todo lo demás es sufrimiento gratuito.

Hasta donde sé Quino nunca dibujó, al menos hasta ahora, la viñeta de aquel globo terráqueo frenando y con escaleras de emergencia para que Mafalda pudiese apearse, la única realidad cierta es esta en la nos encontramos, sin perjuicio de debates filosóficos o metafísicos, y nuestra única incidencia en ella es la de nuestra propia responsabilidad y actitud.

Estos días, crisis sanitaria a parte, por supuesto, elijo quedarme con aquellos espacios de esperanza y alegría, elijo quedarme con que el recepcionista del hotel en el que me alojo me diga que han conseguido una ocupación casi completa pese a todo, o que vivimos en un “destino seguro” en el medio de la inseguridad general. Elijo quedarme con que ninguno de los proyectos emprendedores que conozco haya decidido parar sus planes y no porque el gobierno de turno vaya a venir a salvarlos o auparlos, saben y sabemos que no será así, sino porque deciden apostar por las oportunidades, aquellas que solo se avistan cuando estamos enfocados en el afán por construir.

Elijo quedarme con que algunas de las empresas más exitosas de nuestro mundo nacieron durante la crisis del 2008 o, mejor dicho, a pesar de ella, de esa forma en la que se forjan las cosas grandes, contra todo pronóstico.

Elijo quedarme con esa ola de apoyo al comercio y productos locales y con cada testimonio que me dice que está sobreviviendo al parón y recuperando, por fin, a sus trabajadores del ERTE. Elijo, en definitiva, que si tuviese una hora para reaccionar ante una situación gastaría en quejarme los primeros 5 minutos, pero me pasaría definiendo la estrategia los 55 restantes.

Lo reconozco, al contrario de lo que le sucedía a Mafalda soy una optimista patológica, será eso o simplemente que asumo que el mundo seguirá girando por mucho que me centre en lo contrario, al menos por ahora, aunque, recuerden, todo puede pasar en este extraño 2020.