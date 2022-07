Yo quiero ser como Johnson

NO quiero ser como Beckham, que decía aquella película con la que tomó fuerza el fútbol femenino (ahora en un gran momento), sino como Johnson. Se ha ido, o le han dicho que se vaya, y ahí está, preparando el futuro sin poder y sin gloria, pero con conferencias. Y con alguna cosa más, claro.

Johnson no pierde tanto perdiendo el poder, aunque siempre parezca una tragedia (de Shakespeare, en efecto). Gana en tranquilidad y honorarios, todo un honor para quien ha sido cabeza coronada (es un decir: al menos, coronada por ese flequillo...). Johnson ha sido, con toda probabilidad, un mal presidente (lo cual tampoco es una rareza), pero puede ser un magnífico expresidente. Algo que, por ejemplo, Trump no ha logrado ni lleva camino de lograr. Fuera del poder, y con varios frentes abiertos, pierde la maldita gracia que algunos le encontraban. Algunos. Pero Johnson tiene ese algo que funciona lejos de lo institucional, ese toque de locura que vuelve locos a los ingleses, mientras no ponga las manos en lo importante. Johnson conoce ese plus mediático. Sabe que le va a funcionar, así el futuro parece brillante.

No tan brillante, me temo para su país. Mientras asciende el calor por la espalda del Támesis (creo que lo llaman calor español: ya empezamos), los herederos de Johnson se afanan en colocarse en la parrilla de salida. Lo de herederos es un decir: renuncian a su herencia, al menos a la mediática, a la histriónica, a la festera, y a otras muchas, pero no, eso jamás, a la brexitera.

Muchos se han apuntado para sucederle. Algunos tan obvios como Sunak, dicen que el favorito. Otros, no tanto. Ayer se cayó de la carrera Tugendhat. Todo tiene un aire un poco cruel porque, como diría Cela (esto se dice siempre), el que resiste, gana. Aunque recuerdo que Johnson se resistía... vaya si se resistía. Pero alguien le hizo entrar en razón: ya nos dirán cómo.

Los ingleses, aficionados a las apuestas sobre cualquier cosa, estarán disfrutando con estas nominaciones, pero me temo que la carrera por el poder, que se desató en el mismo instante es que Johnson salía por la puerta (esto pasa en las mejores familias), ofrece desde el origen síntomas preocupantes, como esa pasión brexitera que los candidatos se ven obligados a demostrar, en plan salvoconducto, como si fuera un síntoma de limpieza de sangre política. Incluso Liz Truss, que fue europeísta, insiste en su gran arrepentimiento. A ratos parece decir: “miradme, de esto también se sale”.

Truss no lo tiene tan fácil, no sólo por Sunak. Ahí está la emergente Penny Mordaunt. Los medios británicos hacen perfiles, analizan el peso de las ideologías, es un no parar. Johnson ha desatado una carrera de todos los que lo negaron (y lo niegan) para ocupar su puesto. Y, lo que es peor, para defender algunas, o muchas, de las cosas que él defendía. El brexit parece dogma. Otro más. Y eso que las últimas encuestas hablan de que hasta un 51 por ciento de los británicos opinarían ahora mismo que fue un completo error. Pero no habrá marcha atrás. Salvo que la crisis, galopante, se desboque. Y ni por esas. Los que se aprestan a la carrera defienden el brexit para los muy brexiteros. Cuando les dijeron si se desmarcaban del legado de Johnson no lo dudaron ni un segundo. Como si Johnson quemara. En las pantallas británicas, el talent show de los tories continúa.