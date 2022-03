Yo también soy gallego

YO nací en Bilbao porque mis padres y mis tíos decidieron, a sus veintipocos años, emigrar desde su Extremadura natal buscando un futuro mejor para ellos y para sus familias, algo de lo que sabemos mucho los españoles en general y los gallegos en particular. Así que por mis venas corre sangre extremeña hasta donde llega mi conocimiento sobre mis ancestros, pero en mi carnet de identidad dice que yo soy vasco. A los diecinueve años me marché a vivir a Madrid, donde estudié, me formé, trabajé durante años y es desde ahí desde donde empecé a recorrer el mundo, cosa que no he dejado de hacer ya hasta el día de hoy.

Tras vivir en Madrid veinte años, trasladé mi empresa y mi vida a Valencia y ahí he vivido hasta hace catorce meses, en que nuevamente, trasladé mi empresa a Santiago. Y aquí estoy desde entonces. ¿De dónde eres?, me pregunto y me preguntan muchas veces, y durante años no supe realmente qué contestar. Mis raíces son extremeñas, pero allí no he vivido y siempre han hablado de mi cariñosamente como “el de Bilbao”. Vasco nunca fui, ni me dejaron intentarlo, los que consideran que si no tienes 8 apellidos, o como mínimo no eres nacionalista, ahí ya sí aceptan solo por intereses electorales, aunque con un disimulado despreció que te puedas apellidar Gónzalez, Martínez, o Gómez.... Ahí ya les da igual. Pero es cuando llegué a Madrid, que tuve realmente el sentimiento de que estaba en casa.

Desde el primer día que llegué me acogieron como solo Madrid acoge a todos los españoles, lleguen de donde lleguen. Me di cuenta de que muy pocos eran madrileños de segunda generación, así que todos éramos madrileños. La característica principal es que ser de Madrid significa realmente poder ser como cada uno quiere, asumiendo que simplemente por vivir ahí ya perteneces a esa tierra. Así que cuando empecé a viajar por el mundo y me preguntaban que de dónde era, yo contestaba que de Madrid, y solo si la conversación entraba en un poco más de profundidad, ya especificaba que vivía en Madrid, pero que en realidad era vasco de nacimiento y con raíces extremeñas.

Como os podéis imaginar y por razones obvias, soy un convencido de lo que Unamuno decía de que “el nacionalismo se cura viajando”, porque empiezas a ver, a entender y a apreciar otras culturas, otras idiosincrasias, otras formas de ver la vida y de estar en el mundo. Y a través de mis viajes de ocio o aventura, y estancias en otros países en los que he filmado documentales, se me fue inoculando el sentimiento de que en realidad, los seres humanos somos de donde estamos, de donde emocionalmente nos sentimos y de dónde nos consideran y abren las puertas y los corazones.

Así que dejé de ser inamoviblemente español, vasco, extremeño, madrileño... para ser ciudadano del mundo, que significa literalmente, ser capaz de sentirte en casa en cada sitio en el que vas estando, apreciando, respetando

y tratando de comprender la forma de ser de cada pueblo. Por supuesto que esto

tiene sus límites, que tienen que ver con

el respeto de los derechos humanos mínimos, que si no se dan es absolutamente

imposible que me pueda sentir de ahí. Se que se me entiende.

A veces me han preguntado que cómo se llega a tener el sentimiento de ser ciudadano del mundo, y mi respuesta es que eso es algo que sucede sin que te des cuenta, creo que tiene que ver con cierta apertura mental, con experiencias vividas en otros países, o con personas de otros lugares con las que interactuamos en nuestra vida. Pero hay algo sin duda más importante incluso: ¡el sentimiento!

Creo que en estas semanas, todas las personas de bien nos sentimos ucranianos, a pesar de no haber conocido a ninguno o no haber pisado jamás aquel país. En la película Gladiator, hay una conversación entre dos protagonistas de la misma, donde uno le pregunta a otro qué es Roma, y este le responde de forma rotunda: “Roma es un sentimiento”. Cuándo escuché aquella frase me conmoví profundamente y se cerró el círculo de mi comprensión sobre el sentimiento de identidad.

Cientos de miles de personas de todas las tribus a lo largo y ancho del planeta se sentían romanos, a pesar de no haber estado nunca en la ciudad de Roma. “Roma es un sentimiento”, que belleza de expresión que nos permite comprender que la identidad de pertenencia no tiene que ver ni con la geografía, ni con la sangre.

Esta semana, el jueves pasado aquí en Santiago, presenté mi último proyecto audiovisual social y solidario, la serie documental EL CAMINO INTERIOR. Más de 1.000 gallegos de toda ideología y condición acudieron al estreno, y vinieron también gentes de Bilbao, de Murcia, de León, de Valencia, de Nueva York, de Extremadura, de Madrid, de Barcelona, de Canarias... Todos unidos por el mismo sentimiento, el de compartir un evento en el que se presentaba una serie que tiene como fin ayudar a millones de personas a luchar contra la depresión, la angustia, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre... que nos ha dejado como secuelas esta maldita pandemia.

Y además hacerlo en el Camino de Santiago, que es sin duda el camino más terapeútico del mundo, donde se curan los males del cuerpo, de la mente y del alma. Tuve la oportunidad de hablar con más de 100 personas en el cóctel posterior y pude comprobar la tesis que defiendo en la serie, que son más cosas las que nos unen a los seres humanos que las que nos separan, vengamos de donde vengamos.

Hombres como castillos de grandes se abrazaron a mí con lágrimas en los ojos confesándome que a pesar de reconocerse como “personas fuertes”, se habían sentido vulnerables por ellos o sus familias por culpa o no de la pandemia. Otras personas me hablaron del miedo, de la soledad, de la depresión. Todos me agradecieron haber hecho este trabajo, que reconocen va de verdad a ayudar a millones de personas desde Galicia para Galicia, para España, y para el Mundo.

Charo Barca, la presidenta con mayúsculas, de la FUNDACIÓN ANDREA, para la que fue la recaudación del estreno, me preguntó hace meses, cuando tuve el honor y la bendición de conocerla: “Qué Migueliño, ¿cómo te trata Galicia?”. Yo le dije: “Muy bien”. Y me contestó: “Como tú te mereces”. Yo me quedé pensando en que tenía que hacer honor a lo que ella me había contestado y me comprometí conmigo mismo a merecérmelo, y lo voy a seguir haciendo.

Voy a seguir peleando porque esta tierra, Galicia, y vosotros, gallegos que me habéis literalmente abierto las puertas de vuestras casas y vuestros corazones, sintáis que soy merecedor de vuestro cariño y vuestro respeto. Después de vivir lo que vivimos el jueves en el Palacio de Congresos, yo quiero recordaros y apoyarme en ello para justificar mi afirmación, que ¡Galicia, al igual que Roma, también es un sentimiento!

Así que ya, ¡yo también soy gallego!