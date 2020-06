Todos nos enteramos, el viernes, 19, de que Carlos Ruiz Zafón había abandonado el edificio. Se moría joven (55 años), de un infarto, por complicaciones de un cáncer que padecía desde hacía dos años. Y lo hacía en Los Ángeles, donde oficiaba de guionista cinematográfico desde mediados de los noventa. Por cierto: jamás conseguí sonsacarle para qué directores trabajaba. Como mucho, me habló de su amistad con un par de personalidades cruciales relacionadas con ese mundo: Nick Nolte y Stephen King. Y punto. Cuando lo conocí, en 2002, durante la tímida puesta en marcha de la promoción de su espléndida novela La sombra del viento, llegó, como mucho, a confesarnos, a Cris Domínguez (de O Correo Galego) y a mí, en un Barrola plagado de visos de inmortalidad, que trabajaba habitualmente, como un monje cisterciense, frente a una pared vacía de cualquier adorno, en un silencio absoluto. Dato importante: a la hora de pedir la comanda, Pepe Noya se llevó un pequeño susto: si bien Cris, Alba Fité, de Planeta, que nos acompañaba, y yo mismo nos decidimos por el arroz de lubrigante, el narrador, muy USA en sus gustos habituales, al “¿Y usted, caballero...?”, no lo dudó: “Yo, una hamburguesa...” Soy testigo de que Pepe, gigantesco anfitrión, le preparó la más extraordinaria de toda su vida... Y el muchacho quedó absolutamente feliz...

LA SOMBRA DE LA GLORIA...

Me he sentido siempre muy feliz de ser uno de los primeros apóstoles de este formidable creador, quien, puntualizando, estuvo a punto de quedarse casi exclusivamente en gestor de aventuras juveniles (como El príncipe de la niebla, de 1993). Su famosa obra bautismal de la tetralogía El cementerio de los libros olvidados se había presentado al Premio Fernando Lara y, simplemente, no lo ganó. Lo cual, en ese caso, significaba no ser editado. Pero un ilustre miembro del jurado batalló por él. Era Terenci Moix, que les dijo a los de Planeta que estaban viendo pasar ante sí, impertérritos, un fenómeno de ecos universales. A regañadientes, los convenció. Y lo publicaron. Pero sin añadir apenas los medios para una merecidísima propaganda. Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, los primeros en elevarlo a los altares fuimos mi amigo Sergio Vila-Sanjuán, de La Vanguardia, Cris y yo mismo. Luego, Sergi Doria, en ABC, y alguno que otro más. Comenzó a venderse. Pero, curiosamente, el gran boom vino tras su traducción al alemán y las declaraciones del ministro Joschka Fischer, considerándolo ya uno de los libros de cabecera de su vida. Hasta hoy se han vendido diez millones y medio de ejemplares sólo de ese primer volumen. Y el resto es Historia...