A illa de San Simón

Si el exministro de Sanidad y candidato socialista a la Generalitat fuese gallego, el título de esta Foto síntesis quedaría “niquelado”, como diría el exaspirante del PSdeG a la Xunta Pachi Vázquez. Y, aunque no lo es, como nosotros sí y, además, gallegos y catalanes compartimos esa hermosa palabra que lo distingue a él por ser su apellido, no renunciamos a este encabezamiento de evocaciones náufragas, en un comprensible afán de matar dos pájaros de un tiro –sin que se nos malinterprete– y resumir el círculo que se cierra al cumplirse el primer año de la gestión del coronavirus. En él, Illa y Simón pasaron del anonimato a la celebridad y de esta a ser pasto del desahogo patrio. Illa ya no es ministro. Simón perdió pelo.