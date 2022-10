Agua viene

Nuestros expertos nos dicen que tendría que llover de aquí hasta final de año, más o menos de forma ininterrumpida, para que nuestros embalses vuelvan a presentar unos niveles de agua suficientes para descartar las alarmas de sequía. Nos lo dicen, pero no depende de nosotros, que lo más que podemos hacer es soportar estoicamente los chaparrones incómodos e interminables de estos días. Y así lo hacemos, pues no queda más remedio, tratando de que los aguaceros no condicionen nuestras agendas diarias. Con estoicismo y hasta con optimismo, pues ya nos lo dicen nuestros expertos, carecer de agua es mucho peor que su sobreabundancia mojando nuestros cuerpos. Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva...