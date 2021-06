¡Al agua vas!

¿A quién no lo empujaron alguna vez al agua durante los meses estivales? A veces, hasta se agradece. Lo malo es cuando recibes la sacudida inesperada en pleno invierno, que alguno también habrá pasado la experiencia. Hacer las cosas fuera de temporada o en las horas en que no deben hacerse es un verdadero problema y en España sabemos mucho de esto. Es más, actualmente tenemos un presidente del Gobierno que es un auténtico especialista en la organización de este desorden. Su última innovación en este campo la estamos experimentando estos días en nuestras costumbres domésticas, puestas todas patas arriba para no dejarse el sueldo en el recibo de la luz. ¿No habrá quien empuje a Sánchez al agua?