Al rico producto del mar

Santiago no tiene mar, que es sabido que es lo único que le falta para convertirse en la ciudad más perfecta que se pudiese nunca concebir. Santiago no tiene mar, aunque nunca le faltan mariñeiros en los mares de O Franco que animan el ambiente de esta ciudad santa como si estuviesen en los mejores muelles del mundo. Santiago no tiene mar, pero sí dispone de los mejores productos que provienen de nuestros mares, que llegan a la plaza de abastos para aprovisionar los paladares más exquisitos que se acercan hasta este mercado mágico de la zona monumental en busca del apreciado marisco de nuestras rías. La plaza de abastos, una auténtica catedral laica, en otra de las ventajas de Compostela.