¿algún problema?

Esto parece preguntar en un tono medio desafiante esta alpaca a su fotógrafo, pues aunque este animal de la familia de la llama no suele ser violento, aquí sí parece que no está para muchos retratos. No es de extrañar, pues la Corte Suprema británica acaba de condenarla a muerte. Gerónimo, que así bautizaron a este ejemplar macho, padece tuberculosis bovina y debe ser sacrificado. Su dueña intentó en vano paralizar esta impasible orden veterinaria apelando a los tribunales de justicia, pero estos no se apiadaron de este pobre animal con nombre de histórico indio americano, continente de donde también es originaria su especie. Así que sí, el pobre Gerónimo tiene un problema y la solución no le convence.