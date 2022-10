Amor al arte

La capacidad de expresión artística no debería negársele a nadie, por eso tal vez los ayuntamientos deberían, al menos una vez a la semana, poner a disposición de aquellos vecinos que se sientan depositarios de un don especial para las artes plásticas unos paneles públicos para que muestren allí todas sus capacidades creativas. Que se sientan realizados y al mismo tiempo, por qué no, que los puedan descubrir los buscadores de talentos pictóricos, que en estos saraos culturales nunca falta gente que sobresale sobre la media. De esta manera, además, su arte sería efímera y renovable cada siete días y no habría que padecerla en las fachadas del casos histórico. Aunque, bien mirado, también podrían ir a pintar a sus casas.