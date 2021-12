Con motivo do 126 aniversario do seu nacemento, o BNG de Santiago rendeu homenaxe a Ánxel Casal, quen fora alcalde da capital galega, impulsor do Estatuto do 36 e un dos principais promotores da lingua galega en todas as disciplinas a través da editorial Nós. “É un acto de xustiza e de memoria por unha persoa que o deu todo por Galiza”, destacou a portavoz nacional nacionalista. Durante a súa intervención no acto celebrado onte na praza de Cervantes. Ana Pontón tamén subliñou de Ánxel Casal o seu papel na creación das escolas de ensino en galego con outros referentes pedagóxicos da época e “a súa capacidade de intervir culturalmente no mundo desde Galiza, na nosa lingua, co pensamento máis vangardista”.