Apariencias

No existen dos Sánchez, sino muchos más, pero no exactamente dos como sugiere la foto de hoy que recoge al presidente del Gobierno y a su reflejo en un pasillo del Congreso de los Diputados. No existen sólo dos Sánchez, pero sí uno, el principal, que se mantiene continuamente en el alambre o, para ser más precisos, haciendo equilibrios para no despeñarse. La foto, más allá del doble del inquilino de La Moncloa que nos enseña, sugiere eso, un primer ministro de paso grácil y algo volátil, que camina con una seguridad insegura, como si lo empujasen en vez de moverse por voluntad propia. Aunque ya se sabe que en Sánchez pocas cosas son las que parecen. Semeja débil y es muy resistente. Más de lo que cree Casado.