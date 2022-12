Aperitivo laboral

Si con pan y vino se hace el camino, con patatas y cerveza difícilmente se vence la pereza. Aunque también es cierto que este improvisado refrán –creado al hilo estructural del que se citó primero, más conocido y verdadero– no valdría para aplicárselo al esforzado trabajador de la foto, que carga sacos de patatas a su espalda como quien se las come fritas en el ligero aperitivo de la mañana. Un aperitivo donde tampoco puede faltar la rica cervecita tan apetitosa a la hora del mediodía. Es fácil recrearse en esa imagen sabrosa del tentempié, aunque raramente nos acordamos de todos aquellos currantes que nos hacen posible tan agradable instante. Este, por ejemplo, tiene los ingredientes pero no es su momento.