Arre, caballito

Cual Pedro Sánchez agarrándose a lo que sea para no hundirse en esta ya larga tempestad que atraviesa su Gobierno, cruza este jinete el río Eden a lomos de su caballo para llegar presto y dispuesto a la feria equina que todos los años se celebra en Appleby-in-Westmorland. Pese a la pericia que se le ve al protagonista de la foto en el manejo de las riendas y la conducción del animal, créanlo, es mucho más factible que él se vaya al fondo del río a que el presidente español se caiga de la bestia a la que se agarra para disfrutar de una legislatura completa. Ya tiene unos presupuestos aprobados y, aunque no dé sacado adelante otros, de La Moncloa no lo quitan ni los regimientos de caballería que conquistaron el Oeste.