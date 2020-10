Bajo la lluvia

En el discurrir de una jornada fría y lluviosa en la capital del Reino Unido (nada extraño), y en un contexto tenso en lo que se refiere a las relaciones entre el Gobierno británico y la UE, por cuestiones de comercio relacionadas con el brexit, se celebró ayer el clásico Maratón de Londres, una cita que ya no puede faltar en el calendario deportivo de la ciudad del Támesis. El covid-19 no consiguió cargarse la prueba, si bien dejó una imagen insólita: la de unas calles completamente vacías y silenciosas. Y es que la competición tuvo lugar a puerta cerrada para evitar contagios. No obstante, en ningún momento se vino abajo la ilusión ni el esfuerzo, como se pudo ver en la espectacular carrera en silla de ruedas, en la que el canadiense Brent Lakatos se hizo con el podio.