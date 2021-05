Flanqueado por Inés Arrimadas y Begoña Villacís –que no se sabe si saludan o se despiden–, puede que Edmundo Bal no se haya visto en situación semejante en toda su vida. Brillante abogado del Estado por oposición merecidamente ganada a base de codos –que es listo lo demuestra que no abandonó su escaño en el Congreso nacional–, jamás le habían dado un cero tan rotundo como el que su candidatura recibió el martes en las urnas. Ciudadanos se va de la Asamblea madrileña por la puerta de atrás, que es la que tiene también abierta para irse de España. ¿Cómo frenar esta caída libre en la que Villacís vio las barbas de Aguado cortar? Tal vez dando un paso hacia la alcaldía de Madrid. Novios para ello no le faltarán.