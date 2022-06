Ciudadanos ganó las elecciones catalanas celebradas en diciembre de 2017 y en abril de 2019, con 57 diputados en las generales, estaba en disposición de poder gobernar con Pedro Sánchez. Renunció a ello y desde entonces es un partido en evidente peligro de extinción. En Madrid, sin embargo, su portavoz municipal aún podría convertirse en alcaldesa si aceptase la moción de censura con la que la izquierda la tienta para enviar a Martínez-Almeida a los bancos de la oposición. Pero Begoña Villacís se resiste y no se deja seducir por una ideología que no es la suya y confía en ser la excepción que confirma la regla y ser la única en evitar el desastre naranja. Si no lo consigue, la ciudad echará de menos sus elegantes formas.