Calor intenso

Tras un mes de julio sin apenas precipitaciones se nos presenta un agosto similar, al menos en su primera quincena, y las alertas por sequía florecen por todas partes. Xunta y concellos nos advierten de que seamos cuidadosos y que no malgastemos el líquido elemento o las pasaremos canutas. Pero el calor sigue apretando, y lo hace a conciencia, por lo que no va a quedar más remedio que aguantar un poco. En la playa de Samil las duchas siguen aliviando a los bañistas y bien que se agradece: ya sea por las altas temperaturas o para quitarse la sal del agua de la ría. No obstante bueno sería que tomemos conciencia de que esto empieza a ser un bien escaso que debemos no derrochar. a pesar del calor o la salitre.