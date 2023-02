En materia de accesos, en el compostelano polígono industrial de Costa Vella, parece que botaron os carros antes cós bois. Los atascos permanentes que en horas punta se registran todos los días en esta zona de la ciudad, tanto para entrar como para salir, demuestran que mucha planificación no hubo cuando se proyectó. Y eso que desde el primer momento nuestras autoridades no tenían dudas de que este nuevo parque acabaría funcionando a pleno rendimiento. ¿Y por dónde preveían, entonces, que iban a entrar y salir el gran número de coches que cotidianamente allí se juntan? El enlace de Amio no da más de sí y todos los días se forma allí un cuello de botella que hace perder el tiempo y la paciencia a cientos de conductores.