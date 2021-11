Cerveza fría

Las primeras nieves del otoño-invierno hicieron su aparición ayer en lugares como este de la comunidad de Madrid en las que el tiempo no estaba precisamente para sentarse y tomar unas cañas, como invitaba a hacerlo la presidenta Ayuso en las últimas elecciones autonómicas celebradas en el florido mes de mayo. El puerto de Navacerrada a estas alturas del año no está para bromas y mucho menos para corresponder a las llamadas al terraceo desde la Puerta del sol, donde es más cómodo aclimatar unas mesas para no perder la costumbre de beber en la calle. La nieve invita más a tomarse bebidas bien calientes, pero desde las famosas arengas de Ayuso cualquiera se atreve a pedirlas sin que te llamen comunista.