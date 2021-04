La capital gallega es ciudad segura, como ponen siempre de manifiesto las estadísticas de delincuencia. Y es que tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Policía Local suman esfuerzos para que reine la paz en una urbe que es meta de peregrinos y de miles de visitantes atraídos por el valioso patrimonio histórico y artístico. La rúa do Franco ofrecía ayer esta particular imagen, la de un pelotón de agentes que caminaban satisfechos después del trabajo bien hecho en las manifestaciones que se celebraron en la ciudad. Lástima que Compostela todavía no cuente con una Unidad de Intervención Policial, los conocidos antidisturbios, para hacer frente a cualquier imprevisto durante el Año Santo 2021-22.