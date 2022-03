Conmemoración

Dicen los expertos en monarquías que para la Familia Real británica hay una fecha que está marcada a fuego (nos imaginamos que por las tropelías que cometieron en las colonias) en el calendario. No es otra que el día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster en Londres. Este año con una ausencia notable: la reina Isabel II no pudo estar presenta y, por tanto tuvo que delegar en el todavía príncipe de Gales, Carlos, y la ahora Camilla de Cornualles, futura reina consorte de Inglaterra. Si llega ese día. Los especialistas citados dicen, no obstante, que los verdaderos protagonistas fueron los duques de Cambridge, es decir, Guillermo y Kate Middleton. A Harry y Meghan ni se les vio ni se les esperaba y el príncipe Andrés debía tener el paso vetado.