Cornamenta

Si alguien creía que los ciervos tenían sus cuernos de manera meramente decorativa, que se fije bien en esta imagen y si algún día se ve cerca de una contienda así, a ser posible, que se quite de en medio. Las referencias sexuales de los cuernos no las vamos a recordar aquí, pero en el reino animal su importancia es capital cuando llega la época del apareamiento. Los machos con cuernos (no necesariamente cornudos) los utilizan para marcar el territorio de reproducción y competir por conseguir a las hembras. Algunos políticos se comportan igual y sólo les falta lucirlos en sus cabezas (su ausencia no les asegura no ser cornudos) para ir marcando ideología. Cada líder necesita su congreso donde se respete su cuerno.