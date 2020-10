Desayuno sin diamantes

Si Aguado fuese el nombre de una preparación especial del café que en las frías mañanas madrileñas se acostumbra a tomar con churros o porras, dado que su apellido despierta inevitablemente conexiones que mentalmente conducen a pensar en un exceso de H2 O, no se le auguraría demasiado éxito en las barras de bares y restaurantes. Resulta que no es un café, sino el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, con lo cual aunque no sea un café, le anda muy cerca, pues es el que se lo sirve todos los días en bandeja de gobierno a Díaz Ayuso. Últimamente se lo suministra algo tibio, lo que cabrea a la presidenta, que busca el calor en la refriega con Sánchez, pues Gabilondo carece de mala leche. Le gusta el café solo.