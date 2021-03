Dormitorio

Esta Foto síntese de hoxe non contará a historia de don Celidonio, o protagonista de O porco de pé, de Vicente Risco. Aquí, máis ben, estamos ante a increíble aventura do porco deitado, un relato non menos mordaz sobre a realidade do mundo que nos tocou vivir. A este porco poderíamoslle chamar tamén don Celidonio, nisto non vemos problema algún. O que cambia é a perspectiva e a morfoloxía do protagonista. Non é un home que se podería confundir cun porco, senón un xabarín que podería pasar, talmente, por un membro máis do xénero humán. Por un membro mesmo dos máis intelixentes. Na súa visión porcina e crítica da existencia, a sesta é sagrada. Todos os días e sen cambiar de colchón, como Sánchez.