Pasear por la zona compostelana de la rúa do Franco es un espectáculo para los sentidos, con los escaparates gastronómicos de primer nivel que allí se contemplan, bien surtidos en calidad y cantidad, productos todos de nuestra tierra en exposición pública como si fuese una subasta de la casa londinense de Sotheby’s. Tanto si se pasa por estos lugares con hambre como si no, tanto si lo que se pretende es comer en este paraíso de la restauración como si no, es una experiencia única que los santiagueses tienen la suerte de vivirla como algo tan cotidiano que apenas reparan en ella. La costumbre espanta la curiosidad, pero el viajero que se acerca al Franco desde sitios donde esto no existe lo agradece tanto como el botafumeiro.