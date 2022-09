¿El mejor amigo del hombre o al revés?

Desde que el osito Panda entró en nuestras vidas, el concepto de los animalitos giró 180 grados. Bill es un perro londinense que no es cojo pero imita la cojera de su dueño para solidarizarse con él. Su imagen se hizo viral. En la capital británica existen 112 restaurantes que admiten mascotas, no solo a la entrada sino sentados a la mesa, alguno en el exclusivo barrio de Chelsea. Una multimillonaria estadounidense dejó la herencia a sus animales favoritos, y a la reina Isabel II se le atribuyó la frase de que prefería estar con sus perros y caballos que con su familia. La cosmopolita Santiago no es ajena a esta corriente de amor a los animales de compañía, que reciben tantos o más cuidados que los parientes. Los que aparecen en esta imagen son peregrinos a Compostela. Sus dueños no viven sin ellos. Curioso mundo.