El mundo al revés

No es habitual contemplar un barco volando, aunque sea con la ayuda de una grúa, como en el caso de esta foto. Tampoco es normal ver a una nación entera patas arriba, pero a veces ocurre, como lo demuestra esta España de Pedro Sánchez en la que la clase política hace años que es incapaz de poner pie en tierra. Contribuye a ello este mapa de comicios incesantes que no da tregua. De las generales a las europeas, autonómicas, municipales, de nuevo generales, catalanas y ahora madrileñas, en una mareante y aturdidora ruleta electoral que rompe la cabeza a los ciudadanos, que para cuando pare ya no sabrán si se encuentran boca arriba o boca abajo. Tal vez sea el estado en el que nos prefieren los políticos.