Escapaditas

No sé si el miedo está justificado, si hay unas ganas incontrolables de escaparse lo más lejos posible después de muchos meses de confinamiento o si simplemente se nos está yendo de las manos esto del turismo. El caso es que ni en las montañas más recónditas puede estar uno tranquilo y en soledad, a salvo de virus y de cotilleos. En Suiza, a los pies de la montaña Matterhorn, había estos días tal apelotonamiento de personas que parecía la salida del metro en Chamberí a hora punta. Parece razonable que la gente se escape de playas atestadas, pero dentro de nada habrá que pedir cita para escalar al Himalaya. Las pandemias no frenan a los más inquietos, solo les cambia las costumbres. No sé si eso será bueno...