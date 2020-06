Feijóo es un nombre de tango

El mismo día en que Argentina recuerda el 85 aniversario de la muerte de Carlos Gardel, Galicia estrena la campaña electoral del 12-J con el presidente Feijóo cantando “que veinte años no es nada” –con la nueva victoria que le auguran los sondeos no se quedará muy lejos de las dos décadas en Monte Pío–, mientras su principal competidor, Gonzalo Caballero, lo intenta con los versos tristes de “el día que me quieras”. Ana Pontón es más de muiñeiras que de bailes rioplatenses y Gómez-Reino, con el resultado que le espera, no está para muchas músicas. Queda ver que dan de sí estos quince días de frenético ritmo propagandístico, pero hoy sólo Feijóo “adivina el parpadeo de las luces que a lo lejos...”.