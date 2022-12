Argentina es campeona del mundo y llega la Navidad, se multiplican las celebraciones que en Compostela estos días pueden llegar a ser triples: por la Nochebuena, por el Xacobeo y por el título tan importante para ese país tan futbolero y querido en nuestra tierra. Las palomas, según se observa en la foto, no se quieren quedar al margen de esta triple fiesta y aunque apenas les quedan las sobras, para ellas son un manjar. Cerveza todavía no beben, pues, que se sepa, son abstemias. Por esta razón, no agradecerán los restos del líquido amarillo extrañamente sobrante, pero sí los tres cacahuetes que hay en el plazo, uno por cada motivo referido para celebrar. Las palomas adquieren, cada día más, las costumbres humanas.