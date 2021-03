Así, a primera vista, esta foto puede mover el pensamiento del lector hacia muchos lugares, en esto no se diferencia mucho de tantas otras, pero vista con una perspectiva política (sin entrar si correcta o incorrecta, que eso ya es más personal y subjetivo), ¿a quién no le recuerda al José María Aznar con los pies encima de la mesa junto a George Bush en el descanso de una reunión del G-8? Aquel día, eso sí, el entonces presidente del Gobierno español exhibió menos gracia y elegancia de la que aquí demuestra la actriz Clara Sanchis, que por muy vulgar que pueda ser una postura, una interpretación de clase siempre puede sublimarla. Según una crítica de la obra que representa, Sanchis realiza un trabajo de orfebrería que no pervierte nada el lenguaje de la autora Virginia Woolf. En fin, pídanle eso a Aznar.