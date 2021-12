Filosofía nórdica en Compostela

En Holanda, Dinamarca o cualquier otro país nórdico no es extraño ver una imagen como la que hoy protagoniza esta Fotosíntesis. Pero lo cierto es que cruzarse en Santiago con una megabici como la que esta madre pilotaba en la plaza de Galicia con total soltura y naturalidad no es habitual. En su compartimento delantero, perfectamente protegido de la lluvia con una capota, viajaban tan panchos sus tres hijos, el más pequeño, un bebé al que se veía de lo más cómodo y expectante ante el comportamiento de sus hermanos. La conductora pedaleaba a ritmo y sin perder la concentración. Y es que en Compostela, donde tanto escasean los carriles adaptados, manejar una bici de estas dimensiones entre el denso tráfico de coches y autobuses no es tarea fácil.